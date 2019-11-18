الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك تنظم ملتقى الجودة السنوي

المناطق - تبوك

نظمت إدارة الجودة التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ملتقى الجودة السنوي تزامنًا مع الاحتفاء بمئة عام من الجودة ” لتكون نتائج التعليم أولًا” بحضور عدد من قيادات الادارة ومشرفي المنشآت التدريبية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن المؤسسة حريصة على بذل الجهود للرقي بالعملية التدريبية والرفع من جودة التدريب ومخرجاته على حد سواء للبنات وللبنين مستعرضا الخطط الاستراتيجية القادمة للتدريب التي تم الإعداد لها بما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة للسير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030

بدوره أشار مدير ادارة الجودة عبدالحكيم علي عيد إلى نجاح ما تم تطبيقه من قبل الإدارة على كافة المنشآت التدريبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة من آليات ووسائل للرفع من جودة التدريب وكيفية متابعة المنهجية في أعمال التطبيق والتحسين وتذليل العوائق .