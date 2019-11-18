احدث الأخبار

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال
أبرز المواد
 “البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم
أبرز المواد
 “التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر
أبرز المواد
 مدير جامعة الباحة يفتتح مقر حاضنة أعمال جامعة الباحة
منطقة الباحة
 الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك تنظم ملتقى الجودة السنوي
منطقة تبوك
 تحت تنظيم وكالة التعليم .. مهرجان ” ثقافي مدرسي ” في تعليم وادي الدواسر
منطقة الرياض
 الديوان العام للمحاسبة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
أبرز المواد
 وزير الثقافة يفتتح المعرض الثقافي السعودي في “اليونسكو”.. غداً
أبرز المواد
 امير الباحة يؤكد على أهمية دور الشباب في بناء الوطن
منطقة الباحة
 مشروع رضا المستفيدين بالشرقية يشارك أمانة المنطقة فعاليات الملتقى السنوي للجودة
المنطقة الشرقية
 بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية
منطقة القصيم
المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

أبرز المواد
شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال

شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال

أبرز المواد
“البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم

“البيئة”: 3 أشهر مهلة لتقديم طلبات التملك لمن قاموا بإحياء الأراضي المخصصة لهم

أبرز المواد
“التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر

“التجارة” تضبط وافداً يبيع مشغولات ذهب مخالفة بعرعر

أبرز المواد

الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك تنظم ملتقى الجودة السنوي

الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة تبوك تنظم ملتقى الجودة السنوي
http://almnatiq.net/?p=799727
المناطق - تبوك
نظمت إدارة الجودة التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ملتقى الجودة السنوي تزامنًا مع الاحتفاء بمئة عام من الجودة ” لتكون نتائج التعليم أولًا” بحضور عدد من قيادات الادارة ومشرفي المنشآت التدريبية بالمنطقة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن المؤسسة حريصة على بذل الجهود للرقي بالعملية التدريبية والرفع من جودة التدريب ومخرجاته على حد سواء للبنات وللبنين مستعرضا الخطط الاستراتيجية القادمة للتدريب التي تم الإعداد لها بما يتوافق مع توجيهات القيادة الحكيمة للسير نحو تحقيق رؤية المملكة 2030
بدوره أشار مدير ادارة الجودة عبدالحكيم علي عيد إلى نجاح ما تم تطبيقه من قبل الإدارة على كافة المنشآت التدريبية في مدينة تبوك ومحافظات المنطقة من آليات ووسائل للرفع من جودة التدريب وكيفية متابعة المنهجية في أعمال التطبيق والتحسين وتذليل العوائق .

روابط ذات صلة

أمير ‫تبوك‬ يسقبل القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين بديوان الإمارة

أمير ‫تبوك‬ يسقبل القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين بديوان الإمارة
انطلاق ملتقى العمل الخيري بتبوك غدٍ

انطلاق ملتقى العمل الخيري بتبوك غدٍ
كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر يزور مشتل بلدية أملج

كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر يزور مشتل بلدية أملج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*