مدير جامعة الباحة يفتتح مقر حاضنة أعمال جامعة الباحة

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افتتاح معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتورعبدالله بن يحيى الحسين ؛ مقر حاضنة أعمال جامعة الباحة، وفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، الذي تنظمه وكالة الجامعة للتطوير والجدوة ممثلةً في مركز الإبتكار وريادة الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، وذلك بحضور وكلاء الجامعة، وأمين منقطة الباحة الدكتور على السواط ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية صالح بن محفوظ الزهراني ، عميد الكلية التقنية عبدالله بن على خليف ، وعدد من عمداء الكليات، وبمشاركة نخبة من المهتمين بريادة الأعمال وعدد من رواد الأعمال ، والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص ، بالمينى الإداري الرئيسي بالمينة الجامعية.

وعقب قص شريط الافتتاح تجول معاليه والضيوف في أروقة مقر حاضنة أعمال جامعة الباحة، وأستمع إلى شرح تفصيلي عن المقر من وكيل الجامعة للتطوير والجودة الأستاذ الدكتور فارس الغامدي، والمشرف مركز الإبتكار وريادة الأعمال الدكتور زياد الزايدي.

وأطلع معالي مدير الجامعة؛ على برنامج وفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، الذي تنظمه وكالة الجامعة للتطوير والجدوة ممثلةً في مركز الإبتكار وريادة الأعمال، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

تلي ذلك عرض تقديمي عن الخدمات التي تقدمها حاضنة أعمال جامعة الباحة لرواد ورائدات الأعمال ، قدمه نائب الرئيسي التنفيذي لشركة أوشن إكس كان يقدم العرض التقديمي.

بدروه أوضح المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور زياد الزايدي بأن حاضنة أعمال الجامعة التي تعد منصة دعم مقدمة من جامعة الباحة، وإحدى مبادراتها التي تخدم المنطقة، مشيراً إلى حرص الحاضنة على جلب الأفكار الريادية لشباب وفتيات المنطقة في تخصصات تخدم توجهات منطقة الباحة تحديداً، والمملكة عموماً، في مجالات الابتكار الزراعي والتعليم والتقنية والابتكار السياحي والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وثمّن الدكتور الزايدي رعاية معالي مدير الجامعة حفل تدشين حاضنة أعمال الجامعة.

وأكد الدكتور الزايدي بأن فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يتخلله 5 ورش عمل يقدمها نخبة من المختصين في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسة حوارية بعنوان “ريادة الأعمال في ظل رؤية المملكة 2030 ودور الجهات الحكومية في دعم الابتكار” .

وفي ختام حفل الافتتاح كرّم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ المشاركين في الحفل بدروع تذكارية بهذه المناسبة.