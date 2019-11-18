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شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال

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شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال

شرطة المنطقة الشرقية تضبط مواطناً تورّط في سرقة الأموال
http://almnatiq.net/?p=799744
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل الله وتوفيقه عن ضبط مواطن ثلاثيني، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه في سلب العمالة منتحلا شخصية رجل أمن.
‎ وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب ٣٠ جريمة سلب بمدينتي الدمام والظهران ومحافظتي الخبر والقطيف والاستيلاء على أكثر من (٢٤٠،٠٠٠) مئتين وأربعين ألف ريال ، كما ضُبطت بحوزته مركبة مسروقة ولوحتان مسروقتان ومبلغ مالي قدر بـ ١٢ ألفاً وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي الى سواء السبيل

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