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المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

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المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض: القبض على قاتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=799747
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض علوش بن فارس بن بادي، أنه بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بقتل ذئب بالقرب من إحدى المحميات بمنطقة الرياض، ووفقاً لتوجيه سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، فقد تم القبض على من قام بذلك وإحالته للنيابة العامة حسب الإختصاص.
وحذرت إمارة منطقة الرياض كل من تسول له نفسه من ارتكاب مثل ذلك بأنه سيتم تطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحقه.

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