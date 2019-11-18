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أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن مشروع التأهيل البيئي ( الأحزمة الخضراء )

أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن مشروع التأهيل البيئي ( الأحزمة الخضراء )
http://almnatiq.net/?p=799766
المناطق - عرعر

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم المرحلة الثالثة من مشروع التأهيل البيئي ( الاحزمة الخضراء ) احد مشاريع مبادرة البصمة البيئية في المنطقة التي أطلقها سموه كأحد أهم مبادرات الإمارة والتي تهدف لاستكمال وتطوير عناصر منظومة التنمية البيئية لتلعب دورها المنشود في التنمية البيئية بشكل مستدام.
ويشمل مشروع التأهيل البيئي الذي يتكون من ثلاثة مراحل؛ تأهيل الأودية ، والتشجير، والأحزمة الخضراء، حيث استكملت المرحلة الاولى من تأهيل وادي عرعر، وتم زراعة 80 ألف شجرة بجميع المحافظات.
ودشن سموه اليوم أول حزام أخضر في المنطقة بطول 7،5 كم على طريق سكاكا في مدينة عرعر بزراعة 2500 شجرة وغرس 5000 شتلة على جانبي الطريق من النباتات الطبيعية المحلية ” طلح ، سدر ، غاف “وذلك بمشاركة الفرق التطوعية من الروابط البيئية وطلبة المدارس والجامعة.
وغرس سموه أول شتلة إيذاناً بإطلاق المشروع بمنطقة الحدود الشمالية مؤكداً سموه أهمية التشجير في جميع المواقع البيئية بالمنطقة، لإعادة الغطاء النباتي الطبيعي، ومكافحة التصحر، ودعم الحياة الفطرية، والتركيز على المنتزهات الوطنية واستثمارها.داعياً إلى تعاون الجميع مع هذا المشروع الذي سيشمل جميع المحافظات والمدن والمراكز بمنطقة الحدود الشمالية .
ونوه أمير منطقة الحدود الشمالية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام وعناية بالمحافظة على البيئة وتنميتها، من خلال رؤية 2030 حيث تم زيادة مساحة المحميات وتخصيص الموازنات ودعم الإمكانات واعتماد المبادرات وسن الأنظمة والتشريعات لتسريع عمليات التنمية البيئية بكافة أنحاء المملكة.
وأهاب سموه بالمسؤولين والمواطنين إلى التعاون والتكامل في المحافظة على البيئة وتنميتها، مؤكداً ثقته بوعي أبناء المنطقة واهتمامهم بذلك مشيداً بالجهود التطوعية لأبناء المنطقة بهذا المجال متطلعاً لبذل المزيد من الجهود التكاملية.
وكان سموه قد أطلق قبل حوالي سنة مبادرة البصمة البيئية التي تشتمل على ستة مشاريع أولها مشروع التأهيل البيئي الذي يشمل تأهيل الأودية ومن ذلك تأهيل وادي عرعر، والأحزمة الخضراء، والتشجير .

 

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