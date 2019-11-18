الأخضر يواجه البارغواي غدًا وديًا

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يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب الباراغواي غدًا في مباراة ودية دولية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن استعدادات الأخضر للمرحلة المقبلة .

ويخوض المنتخب السعودي المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد المقبل .

واستدعى المدرب رونار سبعة لاعبين إلى صفوف المنتخب السعودي بعد العودة من طشقند حيث حقق فوزًا الخميس على أوزبكستان 2-3 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .

وكان منتخب الباراغواي قد تغلب على بلغاريا بهدف دون رد وديًا الخميس الماضي ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 .