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الأخضر يواجه البارغواي غدًا وديًا

الأخضر يواجه البارغواي غدًا وديًا
http://almnatiq.net/?p=799778
المناطق - واس

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب الباراغواي غدًا في مباراة ودية دولية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن استعدادات الأخضر للمرحلة المقبلة .
ويخوض المنتخب السعودي المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد المقبل .
واستدعى المدرب رونار سبعة لاعبين إلى صفوف المنتخب السعودي بعد العودة من طشقند حيث حقق فوزًا الخميس على أوزبكستان 2-3 في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .
وكان منتخب الباراغواي قد تغلب على بلغاريا بهدف دون رد وديًا الخميس الماضي ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 .

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