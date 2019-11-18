أمير منطقة الرياض يستقبل وزير النقل

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل .

وهنأ الأمير فيصل بن بندر المهندس الجاسر على الثقة الملكية الغالية متمنياً له دوام التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة .

فيما أعرب معالي وزير النقل من جانبه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على الاستقبال مؤكداً على شرف خدمة الوطن وأبنائه .