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أمير منطقة الرياض يستقبل وزير النقل

أمير منطقة الرياض يستقبل وزير النقل
http://almnatiq.net/?p=799781
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيراً للنقل .
وهنأ الأمير فيصل بن بندر المهندس الجاسر على الثقة الملكية الغالية متمنياً له دوام التوفيق والسداد وتحقيق الأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة .
فيما أعرب معالي وزير النقل من جانبه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على الاستقبال مؤكداً على شرف خدمة الوطن وأبنائه .

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