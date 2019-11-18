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محافظ صبيا ” الداود ” يجتمع بمدير عام فرع الطرق بجازان و يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة

محافظ صبيا ” الداود ” يجتمع بمدير عام فرع الطرق بجازان و يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=799800
صبيا - فضة عطيف ؛

اجتمع سعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم الأثنين بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، ، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والسبل الكفيلة بتجاوزها ، وصولًا للتنفيذ الأمثل للمشاريع ، فضلا عن مناقشة ربط طريق العالية بطريق الدولي و مشروع ازدواج طريق صبيا العيدابي و أعادة و تهيئة طريق ابو القعايد مشلحة هروب، وربط الطريق الدولي بمحطة الصرف والموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق في المحافظة
كما قام محافظ صبيا ” الداود ” ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس ” المطوع ” بجولة تفقدية على عدد من المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة .
وتأتي هذه الجولة بمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ، اللذان يوجهان دائما الى تفقد المشاريع في كافة المواقع وتقديم كل الوسائل لاكتمالها والوقوف على المتعثرة . رافقهم خلالها رؤساء البلديات و مدير الدفاع المدني و مدير الشرطة و رئيس لجنة العقوم و الأودية وقد شملت الجولة ، كبري وادي شهدان حيث أوصت اللجنة باستكمال أزاحه الأتربة عن جميع فتحات الكبري و عمل جسر احترازي ، وبعد ذلك انتقلت اللجنة الى طريق كبري العدايا وأوصت بعمل برنامج زمني لاكمال المشروع . والاستماع لشرح عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها ، مطلعين على مراحل سير العمل .

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