اجتمع سعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم الأثنين بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، ، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والسبل الكفيلة بتجاوزها ، وصولًا للتنفيذ الأمثل للمشاريع ، فضلا عن مناقشة ربط طريق العالية بطريق الدولي و مشروع ازدواج طريق صبيا العيدابي و أعادة و تهيئة طريق ابو القعايد مشلحة هروب، وربط الطريق الدولي بمحطة الصرف والموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق في المحافظة
كما قام محافظ صبيا ” الداود ” ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس ” المطوع ” بجولة تفقدية على عدد من المشاريع التي تنفذها إدارة الطرق بالمحافظة .
وتأتي هذه الجولة بمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ، اللذان يوجهان دائما الى تفقد المشاريع في كافة المواقع وتقديم كل الوسائل لاكتمالها والوقوف على المتعثرة . رافقهم خلالها رؤساء البلديات و مدير الدفاع المدني و مدير الشرطة و رئيس لجنة العقوم و الأودية وقد شملت الجولة ، كبري وادي شهدان حيث أوصت اللجنة باستكمال أزاحه الأتربة عن جميع فتحات الكبري و عمل جسر احترازي ، وبعد ذلك انتقلت اللجنة الى طريق كبري العدايا وأوصت بعمل برنامج زمني لاكمال المشروع . والاستماع لشرح عن كل مشروع من المهندسين المشرفين عليها ، مطلعين على مراحل سير العمل .
محافظ صبيا ” الداود ” يجتمع بمدير عام فرع الطرق بجازان و يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة
اجتمع سعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع اليوم الأثنين بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، ، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع والسبل الكفيلة بتجاوزها ، وصولًا للتنفيذ الأمثل للمشاريع ، فضلا عن مناقشة ربط طريق العالية بطريق الدولي و مشروع ازدواج طريق صبيا العيدابي و أعادة و تهيئة طريق ابو القعايد مشلحة هروب، وربط الطريق الدولي بمحطة الصرف والموضوعات المتعلقة بمشروعات الطرق في المحافظة
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