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رئيس هيئة الرياضة يلتقي رؤساء أندية دوري المحترفين وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والرابطة
http://almnatiq.net/?p=799810
المناطق - وكالات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم ، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي .
وناقش سموه خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في استراتيجية دعم الأندية التي أعلن عنها سابقاً، والخطوات التي تمت في إجراءات الحوكمة وآلياتها .
وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها ، بالإضافة لمواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب واتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.
وشهد اللقاء حضور معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر .

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