الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعقد حلقتها النقاشية البحثية السابعة بدبي

المناطق - واس

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة دبي اليوم, الحلقة النقاشية البحثية السابعة التي تستضيف دورتها الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية للأمانة.

وجرى خلال الحلقة النقاشية تقديم أربع أوراق عمل استعرضت الورقة الأولى التي جاءت بعنوان “دور القوة الناعمة في مكافحة الإرهاب”، إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، ودور القوة الناعمة في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر الهدام, والأدوات التي يمكن توظيفها في تحقيق القوة الناعمة القدرة على التأثير على سلوك الآخرين للحصول على النتائج المرغوبة, مقدمة عرضاً لبعض الإجراءات المهم اتخاذها لمجابهة القوة الناعمة السلبية ومكافحة الإرهاب والتصدي لخطاب الكراهية ومنها : توظيف القوة الناعمة الإيجابية لمجابهة القوة الناعمة السلبية، والتصدي للجهات الداعمة للمنظمات الإرهابية وكشف مخططاتها وأهدافها الخبيثة، وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة الإرهاب وتشكيل التحالفات للقضاء عليه، ووضع الخطط لعزل الجماعات الإرهابية وحجب فرص التمويل عنها بل وتجفيف منابعه، وسنّ وتطوير القوانين والتشريعات اللازمة لذلك، وأهمية إنشاء برامج لمحو الأمية وإصلاح النظام التعليمي في مختلف أنحاء المنطقة.

‎فيما ‎تناولت الورقة التي تحمل عنوان “الإعلام وتنامي تنظيم داعش في العراق”, اعتماد التنظيمات الإرهابية ومنها “داعش” خصوصاً في توسعها على الإعلام من خلال تجنيدها جيشاً إعلامياً في الاختصاصات كافة, لشن حرباً إعلامية ونفسية ذات أسلوب رقمي وإلكتروني، مستخدمة كل الأساليب والوسائل المشروعة وغير المشروعة لإضعاف الروح المعنوية للخصم وتجنيد المزيد من الشباب للانضمام إليه، وتسخير الآلة الاعلامية لبناء استراتيجية إعلامية تمّكن من خلالها “داعش” السيطرة على أراضي واسعة.

بينما ناقشت ورقة “أثر التوعية الاعلامية والمناهج التربوية في مواجهة فكر الإرهاب” أهمية الإعلام والمناهج التربوية باعتبارها من أهم العناصر في استراتيجية مواجهة الإرهاب التي تُشكّل الوعي واتجاهات الرأي العام، ولا تقل بأي حال من الأحوال عن العنصر الأمني كونهما بداية الطريق في الخطة الشاملة لمكافحة الإرهاب, والعديد من الأسس التي يجب على الإعلام الأخذ بها في مواجهة الإرهاب ومنها وضع سياسات إعلامية تلتزم بها مؤسسات الإعلام العربية، والتحلّي بالموضوعية في المعالجات الإعلامية، واحترام الأديان، وتفعيل مواثيق الشرف الإعلامية ونظم المحاسبة.

وتحدثت الورقة الأخيرة “مقاربات إعلامية لمواجهة أشكال الفعل والإعلام الإرهابي في الوطن العربي”، عن استناد الإرهاب إلى كل فعل يحدث الخوف والفزع، و يزرع الذعر والرعب والهلع من خلال استخدم العنف لتحقيق غايات سياسية أو إيديولوجية, وأن الإرهاب يوظف جميع الأدوات الممكنة من أجل تحقيق أهدافه بالأخص ما يتعلق منها بالدعاية والترويج للفكر الإرهابي، والدعوة للانخراط في تنفيذ الفعل الإرهابي, متطرقة إلى جوانب الضعف التي تستغلها العقيدة الإرهابية، وعدم قدرة الإعلام العربي على ملء الفراغ وتطوير وسائل حديثة للتصدي لخطاب الكراهية، كما تناولت الورقة الخيارات المطروحة أمام الإعلام العربي في مواجهة أشكال الإرهابي.

