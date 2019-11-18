تأجيل الدوري بسبب مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 24

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ، ياسر المسحل ، تأجيل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة الأخضر ببطولة كأس الخليج العربي المقررة يوم 26 من شهر نوفمبر الحالي وحتى 8 من ديسمبر المقبل في مدينة الدوحة.

وعقد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، اجتماعا مع مسلي آل معمر، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين وممثلي الأندية التي لديها لاعبين دوليين في المنتخب الأول والأولمبي.

وأكد المسحل على أهمية مشاركة المنتخبات بشكل مشرف في البطولتين القادمتين، كأس الخليج العربي الـ 24 للمنتخب الأول وكأس آسيا تحت 23 عاما للمنتخب الأولمبي.

وأعلن الاتحاد السعودي عن الاتفاق على إقامة الجولة العاشرة من الدوري في موعدها مع تقديم موعد بداية مباراة النصر والوحدة إلى الساعة السادسة وعشرين دقيقة مع تأجيل الجولتين 11 و12 أثناء مشاركة المنتخب الأول في كأس الخليج العربي، وإقامة دور الـ 32 من كأس الملك خلال كأس الخليج العربي في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر، ودور الـ 16 و الـ 8 خلال شهر يناير.

وتقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي في 15 ديسمبر المقبل، على أن تقوم لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين بإعادة الجولات 11 حتى 15 من الدوري.