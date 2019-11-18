أمير جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لعرض خدمات ومشاريع جمعية الإحسان الطبية

المناطق - جازان

خصص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الجلسة الاسبوعية بعد مغرب غد الثلاثاء ، لعرض ابرز خدمات ومشاريع جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان ، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري .

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الطبية محمد بن إسماعيل الحازمي بأن الجمعية تقدم الخدمات الطبية للمرضى الفقراء والمحتاجين بمنطقة جازان، وتنشر الوعي الصحي في المجتمع وتقديم الأجهزة الطبية للمحتاجين والتي تمتد أعمالها وخدماتها بكافة المحافظات والمراكز.

وبين الحازمي بأنه سيتم خلال الجلسة عرض برامج ومشاريع الجمعية وما قدمته من خدمات ومنجزات خلال السنوات الماضية كما يكرم سمو أمير منطقة جازان في ختام الجلسة ؛ مجلس إدارة الجمعية السابق والجهات الداعمة للجمعية

مثمنا دعم وحرص القيادة الرشيدة -حفظها الله – للجمعيات الخيرية واهتمام ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لكافة مبادرات ومشاريع الجمعية بالمنطقة.