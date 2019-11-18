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أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بمتجر شهير

أمريكا.. قتلى في إطلاق نار بمتجر شهير
http://almnatiq.net/?p=799863
المناطق - وكالات

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار وقع صباح الاثنين، في متجر تابع لسلسلة “وول مارت” الشهيرة في ولاية أوكلاهوما الأميركية، في أحدث واقعة من نوعها في الولايات المتحدة.

وأكدت متحدثة بمكتب دوريات الطرق السريعة في مدينة لوتون، مقتل ثلاثة أشخاص، لكن لم ترد بعد تفاصيل أخرى بشأن المهاجم.

ونقلت صحيفة “دانكان بانر” نقلا عن مصادر بالشرطة، أن المهاجم لقي حتفه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي الحادث عقب إطلاق نار مماثل في فريسنو بكاليفورنيا، أدى إلى مقتل أربعة على الأقل، خلال تجمع لمشاهدة مباراة.

ولطالما شكلت قوانين حيازة السلاح في الولايات المتحدة جدلا كبيرا، نظرا لسهولة الحصول على الأسلحة، مما أدى إلى انتشار الجرائم بشكل كبير.

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