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صحة عسير تعلن نجاح أول عملية قسطرة قلبية بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب

صحة عسير تعلن نجاح أول عملية قسطرة قلبية بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب

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صحة عسير تعلن نجاح أول عملية قسطرة قلبية بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب

صحة عسير تعلن نجاح أول عملية قسطرة قلبية بمركز الأمير فيصل بن خالد للقلب
http://almnatiq.net/?p=799866
المناطق - عسير

أعلنت صحة عسير نجاح أول عملية قسطرة قلبية لمريض عمره ٥٠ عاماً في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بمدينة أبها باستخدام تقنيات طبية حديثة .

وبينت صحة عسير أن العملية تمت بنجاح – ولله الحمد – بقيادة مدير المركز استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية الدكتور عادل مصوري وبمشاركة رئيس وحدة القسطرة القلبية علي القرني والفريق الطبي المساند .

وكان المريض يعاني من جلطات بالشريان الأيمن والأيسر للقلب ، حيث تم عمل دعامات وإعادة فتح الشرايين ، ويتمتع المريض الآن بصحة جيدة في قسم العناية المركزة للقلب – بفضل الله –

جاء ذلك خلال التشغيل الجزئي للمرحلة الأولى من مراحل التشغيل التدريجي للمركز ، والذي يضم أحدث التحهيزات الطبية والغير طبية .

بدوره قدم سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري شكره وتقديره البالغ لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على دعمه وتوجيهاته المستمرة والتي كان لها الفضل بعد الله في تحقيق هذا الإنجاز ، كما قدم شكره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته اليومية لسير العمل في مراحل التشغيل التدريجي لهذا الصرح الطبي النوعي ، والذي سيقدم خدمات طبية تخصصية لأهالي المنطقة عبر فريق عمل متكامل.

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