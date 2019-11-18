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الشيخ محمد بن راشد يستقبل الأمير سلطان بن سلمان

الشيخ محمد بن راشد يستقبل الأمير سلطان بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=799876
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة السعودية للفضاء الذي زار معرض دبي للطيران.
ورحب سمو الشيخ محمد بن راشد بسمو الأمير سلطان بن سلمان ضيفاً على المعرض، فيما عبر سمو الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لسموه متمنياً لسمو الشيخ محمد بن راشد ولدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التوفيق.
وكان سمو رئيس الهيئة السعودية للفضاء قد زار يوم أمس معرض دبي للطيران، والتقى معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.
كما التقى سموه، رئيس وكالة الفضاء الإمارتية الدكتور محمد الحبابي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض مشروع القمر الصناعي العربي 813.
وفي وقت لاحق، التقى سمو الأمير سلطان بن سلمان رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، وأعرب عن تقديره لما قاما به من جهود مثمرة لخدمة المنطقة متمنياً لهما المزيد من التوفيق.
كما قام سموه بزيارة لعدد من أجنحة الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العارضة واستمع إلى شرح عن آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال الفضاء.

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