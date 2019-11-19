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“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن
http://almnatiq.net/?p=799893
المناطق - الرياض

أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن عدد زوار فعاليات “موسم الرياض” وصل إلى أكثر من 7 ملايين و 600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس، فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.
وقال معاليه: إن “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن، مشيراً في هذا الصدد إلى أن معرض “أنا عربية” حقق مبيعات تجاوزت 35 مليون ريال، فيما تجاوز عدد زائريه إلى أكثر من 20 ألف زائر.
من جهة ثانية، أشار تقرير مالي لشبكة المدفوعات السعودية “مدى”، أن حجم المبيعات في منطقة “رياض ونتر وندلاند” وصل إلى 25 مليون ريال، منذ تدشين فعاليات المنطقة حتى تاريخ 13 نوفمبر، بأكثر من 282 ألف عملية بنكية.
ويُعد “موسم الرياض” الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ أوجد حراكاً اقتصادياً لافتاً في العاصمة الرياض، وخيارات ترفيهية جاذبة للسيّاح من مختلف دول العالم، لاسيما وأن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، وتنفذ في 12 موقعاً، منها 6 مواقع رئيسة، وأخرى مثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.

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