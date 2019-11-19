قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران

المناطق - الرياض

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن قلقه من تطورات الأحداث في إيران، خاصّة بعد الأنباء حول وقوع مصادمات بين المحتجين وقوات الأمن.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إن الأمين العام يتابع بقلق ما يجري في إيران، مضيفًا أن غوتيرش يدعو دائمًا إلى تجنب العنف وحماية المساحات المدنيّة.