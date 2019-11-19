أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

منطقة الحدود الشمالية
مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

أبرز المواد
قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران

قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران

أبرز المواد
“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

أبرز المواد

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية

مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=799895
المناطق - وكالات

قتل ثلاثة أشخاص اليوم إثر إطلاق نار خارج إحدى المحال بمدينة دنكان بولاية أوكلاهوما جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح قائد الشرطة داني فورد أن إطلاق النار وقع خارج المتجر الواقع على بعد حوالي 75 ميلًا من أوكلاهوما سيتي عاصمة الولاية.
وأفادت السلطات بأن المشتبه فيه من بين القتلى، وأغلقت المدارس في المنطقة بشكل مؤقت بانتظار إعلان الشرطة المحلية عدم وجود تهديدات، مفيدةً أن التحقيقات مستمرة حول دوافع الحادثة.

روابط ذات صلة

قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران

قلق أممي إزاء تطور الاحتجاجات في إيران
“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن

“آل الشيخ”: “موسم الرياض” حقق أرقاماً قياسية حتى الآن
تراجع مبيعات المنازل في تركيا

تراجع مبيعات المنازل في تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*