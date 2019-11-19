ضربة لريال مدريد “حتى بداية العام المقبل”

ضربة لريال مدريد “حتى بداية العام المقبل”

أبرز المواد
جوجل في قفص الاتهام.. تلاعب في نتائج البحث و”قوائم سوداء”

جوجل في قفص الاتهام.. تلاعب في نتائج البحث و”قوائم سوداء”

أبرز المواد
بالأسماء.. 6 شركات وأشخاص يموّلون “داعش” من تركيا

بالأسماء.. 6 شركات وأشخاص يموّلون “داعش” من تركيا

أبرز المواد
نبيه بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق

نبيه بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق

أبرز المواد

ضربة لريال مدريد “حتى بداية العام المقبل”

ضربة لريال مدريد “حتى بداية العام المقبل”
http://almnatiq.net/?p=799910
المناطق -وكالات

قبل أيام قليلة من عودة النشاط لبطولات الدوري، أعلن ريال مدريد الإسباني، الاثنين، أن لاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الذي أصيب خلال التمارين مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي، يعاني التواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى.

وأفاد النادي الملكي في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم للاعب خاميس رودريغيز من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بالتواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى”.

ولم يحدد النادي مدة ابتعاد رودريغيز عن الملاعب، إلا أن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أنها يمكن أن تستمر حتى بداية العام المقبل.

وكان خاميس رودريغيز أصيب خلال تمارين منتخب بلاده قبل اللقاء الودي أمام بيرو، السبت، في مدينة ميامي الأميركية.

ولم يخض رودريغيز الذي تعرض في أغسطس الماضي لإصابة في ربلة الساق في الدوري الإسباني أمام بلد الوليد، سوى 7 مباريات في “لا ليغا” هذا الموسم منها 3 كبديل، إضافة إلى مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

أما ظهوره الأخير بقميص النادي المدريدي فيعود إلى 22 أكتوبر في المسابقة القارية أمام غلطة سراي التركي، حيث دخل أرض الملعب في الدقيقة 79.

يشار إلى أن عدم خوضه للمباريات لم يمنع مدرب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش من استدعائه للانضمام إلى المنتخب للقاءين الوديين أمام بيرو والإكوادور.

روابط ذات صلة

جوجل في قفص الاتهام.. تلاعب في نتائج البحث و”قوائم سوداء”

جوجل في قفص الاتهام.. تلاعب في نتائج البحث و”قوائم سوداء”
بالأسماء.. 6 شركات وأشخاص يموّلون “داعش” من تركيا

بالأسماء.. 6 شركات وأشخاص يموّلون “داعش” من تركيا
نبيه بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق

نبيه بري: لبنان أشبه بسفينة تغرق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*