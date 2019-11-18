أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

خالد الضبيبي . المناطق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.وفي بداية اللقاء رحّب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع ، وتناول سموّه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية .ونوه سموه بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتي انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها .وأشار سموه إلى أن الاستدامة البيئية تأتي ضمن أولوياته في تنمية المنطقة، من خلال حماية مكونات الأودية من التلوث وإعادة التنوع الأحيائي للوادي، مؤكداً أن توفير متنزهات طبيعية للمواطنين سيعزز السياحة البيئية في المنطقة، إضافة لتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وحماية المراعي الطبيعية من التصحر والتلوث أياً كان مصدره للحفاظ على الموارد البيئية والمقدرات الطبيعية بالمنطقة.وأشاد سموه بالدور الفاعل الذي يقوم به المتطوعون بالمنطقة، والذي يعكس الصورة الحقيقية لحب العمل التطوعي لدى الشباب والفتيات، ويؤهل الطلاب منهم لمرحلة العمل ، و لصناعة أثر اجتماعي مستدام، وفق ما تطمح له رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .ولفت سموه النظر إلى ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه لا قدّر الله، متمنيا سموه السلامة للجميع.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.