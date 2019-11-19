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أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 8 مناطق
http://almnatiq.net/?p=799923
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ,جازان،عسير،الباحة ومكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وكذلك على مناطق الشرقية،الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة , في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة, كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية ووسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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