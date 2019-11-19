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الإعلان عن بدء مشروع ترخيص وتأهيل ممارسي الملكية الفكرية

الإعلان عن بدء مشروع ترخيص وتأهيل ممارسي الملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=799942
المناطق - الرياض

نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية في الرياض ورشة عمل بعنوان “تنظيم وتأهيل ممارسي أعمال الملكية الفكرية” استهدفت عدداً من المختصين من مكاتب المحاماة في المملكة، بهدف استعراض ملامح مشروع التنظيم والاطلاع على أبرز التحديات والفرص التي تواجه ممارسي الأعمال في هذا المجال.
واستعرضت الورشة تجارب عالمية لعمل الشركات المهنية في مجال تقديم خدمات الملكية الفكرية، إضافة إلى استعراض مجموعة من التجارب الوطنية من مكاتب المحاماة المتخصصة، فيما تخللها جلسة نقاش بعنوان “تحديات واحتياجات القطاع”.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس، أن مكاتب المحاماة المتخصصة بالملكية الفكرية شركاء أساسيين لتحقيق الهيئة أهدافها، لافتاً الانتباه إلى عكوف الهيئة على مبادرة ترخيص وتأهيل ممارسي الملكية الفكرية، بوصفها أحد المبادرات المعتمدة لتحقيق الهيئة أهدافها الاستراتيجية، لنكون مثالاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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