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الأمير محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله

الأمير محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله

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نائب أمير الرياض يعزي في وفاة سمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود

نائب أمير الرياض يعزي في وفاة سمو الأمير تركي بن عبدالله بن سعود

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الأمير محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله

الأمير محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله
http://almnatiq.net/?p=799959
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – رحمها الله – وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء.
وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأعرب أصحاب السمو الأمراء ذوو الفقيدة عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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