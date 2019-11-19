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الذهب يمحو خسائره.. والمعادن الأخرى ترتفع

الذهب يمحو خسائره.. والمعادن الأخرى ترتفع
http://almnatiq.net/?p=799977
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، متعافية من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة، بعد أن دفعت شكوك جديدة بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين أسواق الأسهم الأميركية للتراجع.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1471.92 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن كان هبط أثناء الجلسة إلى 1455.87 دولار بفعل التفاؤل بمحادثات تجارية بناءة أُجريت بين أكبر اقتصادين في العالم في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب 0.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 1471.90 دولار للأوقية.

ورغم ذلك، فإن تقريرا تضمن أن بكين ليست متفائلة بسبب معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإلغاء رسوم جمركية، ألقى بظلاله على ابتهاج السوق وضغط على أسواق الأسهم العالمية التي كانت قرب مستويات قياسية مرتفعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1736.03 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 892.95 دولار للأوقية.

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