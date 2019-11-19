تدشين فعالية يوم الموارد البشرية بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل الصناعية - المناطق

دشن مدير برنامج الخدمات الصحية د. محمد بن حمد المقبل فعالية يوم الموارد البشرية صباح امس الأول بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل وذلك بحضور مدير عام الموارد البشرية بالهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ ذعار المطيري وجمع من مدراء الإدارات والموظفين والأطباء .

من جانبه قال مدير إدارة الموارد البشرية بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الأستاذ محمد بن شقير المطيري أن الهدف من فعالية الموارد البشرية هو زيادة الوعي بنشاطات وسياسات الموارد البشرية وتعزيز ترابط الموظفين داخل المنظمة وتعد الأولى من نوعها .

وبين أنه شارك بالفعالية عدد 4 أقسام من إدارة الموارد البشرية وهي التوظيف وخدمات الموظفين والعلاقات الحكومية والرواتب وجميع هذه الأقسام تقدم معلومات تخصصية للموظفين ، كما تم تنفيذ عدداً من الألعاب التفاعلية التي تهدف إلى ترسيخ المعلومات عن نشاطات الموارد البشرية .

الجدير بالذكر أن برنامج الخدمات الصحية نظم أكثر من 18 فعالية داخلية وخارجية لعام 2019 م وجميعها تهدف لرفع مستوى الوعي لدى المستفيدين والسكان ورفع درجة الترابط بين الموظفين.