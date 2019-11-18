أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وبدر ووادي الفرع ، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء .
” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
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