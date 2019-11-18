احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 ” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “سكني” يواصل استقبال طلبات “تجديد المساكن” التي يزيد عمرها عن 15 عاماً
أبرز المواد
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم اللقاء السنوي لبرنامج التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
المنطقة الشرقية
 تدشين فعالية يوم الموارد البشرية بالخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل
المنطقة الشرقية
 انطلاق المؤتمر الأول لمجتمع داعم وصديق للطفل الأسبوع القادم بجدة
منطقة مكة المكرمة
 الذهب يمحو خسائره.. والمعادن الأخرى ترتفع
أبرز المواد
 تحذير أمريكي: أوقفوا عمليات الليزك فورا لهذه الأسباب
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تطالب واشنطن بوقف مناوراتها مع سول نهائيا
أبرز المواد
 انفجارات قرب مطار دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ بالجولان
أبرز المواد
 المتظاهرون في لبنان يحاولون منع انعقاد جلسة للبرلمان
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة والدة الأمير سلطان بن عبدالله
منطقة الرياض
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

منطقة جازان
” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
“سكني” يواصل استقبال طلبات “تجديد المساكن” التي يزيد عمرها عن 15 عاماً

“سكني” يواصل استقبال طلبات “تجديد المساكن” التي يزيد عمرها عن 15 عاماً

أبرز المواد
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم اللقاء السنوي لبرنامج التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم اللقاء السنوي لبرنامج التعاون مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المنطقة الشرقية

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=799994
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات احد المسارحة، والداير، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

روابط ذات صلة

أمير جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لعرض خدمات ومشاريع جمعية الإحسان الطبية

أمير جازان يخصص الجلسة الاسبوعية لعرض خدمات ومشاريع جمعية الإحسان الطبية
محافظ صبيا ” الداود ” يجتمع بمدير عام فرع الطرق بجازان و يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة

محافظ صبيا ” الداود ” يجتمع بمدير عام فرع الطرق بجازان و يتفقد مشاريع الطرق بالمحافظة
الأمير محمد بن ناصر يعتمد برنامج وانطلاقة فعاليات مهرجان جازان الشتوي ” جازان الفل .. مشتى الكل 11 “

الأمير محمد بن ناصر يعتمد برنامج وانطلاقة فعاليات مهرجان جازان الشتوي ” جازان الفل .. مشتى الكل 11 “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*