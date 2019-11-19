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الجامعة العربية : القانون الدولي لا تحدده دولة واحدة والاستيطان سيظل غير شرعي

الجامعة العربية : القانون الدولي لا تحدده دولة واحدة والاستيطان سيظل غير شرعي
المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
http://almnatiq.net/?p=800000
المناطق - واس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطوراً بالغ السلبية.
وحذر الأمين العام للجامعة العربية في بيان له اليوم، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.
وأكد أبوالغيط أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً.
وأعرب الأمين العام عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي -وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة-، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها.

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