إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء التسجيل في جائزة الأمير فيصل بن نواف للتميز التعليمي والمؤسسي

المناطق - الجوف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بمركز التميز، عن بدء التسجيل في جائزة أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف للتميز التعليمي والمؤسسي.

وأوضح مدير مركز التميز الأستاذ / خالد بن طايع البلوي أن الجائزة متاحة لكافة الفئات بالتسجيل من دون التقيد بعدد محدد من المسجلين وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://cutt.us/oKfmz)على

أن يتم إعداد ملفات المشاركين والمشاركات وفق القوالب المعدة لذلك والمتاحة على الرابط http://egate.tamayaz.org.sa/e_present_ar.aspx

))

وأضاف أن مهمة المدرسة تتشكل في تصفية للمشاركين من كل فئة ورفع ملفات المشاركين الحاصلين على نسبة ٤٥٪؜ فأكثر للمكتب التعليمي التابع له، مع التقيد بالعدد المحدد لكل من الفئات التالية: الطالب، المعلم، الخدمات التعليمية، التميز المدرسي.

وبين أنه فيما يخص الفئات الأخرى المشرف التربوي، الموظف الإداري، العمل التطوعي، المبادرات والتجارب، المنتج الإعلامي، رائد التعليم، التميز المؤسسي لمكاتب التعليم، فيتم رفع ملفاتهم إلى مركز التميز مباشرة.

وذكر أنه يأتي دور مركز التميز بتصفية الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن نواف للتميز التعليمي والمؤسسي حسب مراكز الجائزة، وترشيح الفائزين من جائزة الأمير للمنافسة على مستوى المملكة بجائزة التعليم للتميز الوزارية حسب العدد المطلوب من الوزارة.

وأكد بضرورة التسجيل في جائزة التعليم للتميز الوزارية عند إتاحة ذلك لاحقاً.

وعن حوافز المشاركين والمشاركات في جائزة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف للتميز التعليمي والمؤسسي ستكون وفق مراحل الجائزة بحوافز مختلفة للمشاركين المجتازين أو حتى الغير مجتازين على حسب المستويات التالية: البرونزي والذهبي والفضي.