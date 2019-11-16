احدث الأخبار

أمير الكويت يكلف صباح الخالد بمهام تشكيل الحكومة الجديدة
أبرز المواد
 726 دليل وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل 18 فاسدا إلى السجن ٥٥ عاماً
أبرز المواد
 أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية
أبرز المواد
 بر جدة تعقد عدداً من الاتفاقيات خلال العام.. وتثني على شركائها
منطقة مكة المكرمة
 شرطة حائل تطيح بمواطن دهش شخص متعمدا
منطقة حائل
 “هدف” يطلق تحسينات على ضوابط برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تعلن عن بدء التسجيل في جائزة الأمير فيصل بن نواف للتميز التعليمي والمؤسسي
منطقة الجوف
 الجامعة العربية : القانون الدولي لا تحدده دولة واحدة والاستيطان سيظل غير شرعي
أبرز المواد
 البرلمان العربي يرفض الإعلان الأمريكي اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
 ” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 “سكني” يواصل استقبال طلبات “تجديد المساكن” التي يزيد عمرها عن 15 عاماً
أبرز المواد
أمير الكويت يكلف صباح الخالد بمهام تشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يكلف صباح الخالد بمهام تشكيل الحكومة الجديدة

أبرز المواد
726 دليل وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل 18 فاسدا إلى السجن ٥٥ عاماً

726 دليل وقرينة قوية من النيابة العامة ترسل 18 فاسدا إلى السجن ٥٥ عاماً

أبرز المواد
أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل المواطنين في جلسته المسائية

أبرز المواد
بر جدة تعقد عدداً من الاتفاقيات خلال العام.. وتثني على شركائها

بر جدة تعقد عدداً من الاتفاقيات خلال العام.. وتثني على شركائها

منطقة مكة المكرمة

شرطة حائل تطيح بمواطن دهش شخص متعمدا

شرطة حائل تطيح بمواطن دهش شخص متعمدا
http://almnatiq.net/?p=800020
المناطق - حائل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه ، وبالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الأجتماعي عن تعرض شخص ، بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل ، لدهس متعمد من مركبه مما نتج عنه إصابته ، وهروب الجاني من الموقع ، فقد تمكنت ادارة التحريات والبحث الجنائي بفضل من الله من القبض عليه ، مواطن بالعقد الثالث من العمر ، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وشرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل .*

روابط ذات صلة

مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة

مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
تقلبات جوية على حائل .. والدفاع المدني يحذر

تقلبات جوية على حائل .. والدفاع المدني يحذر
الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل

الأمير فيصل بن فهد بن مقرن يزور شركة المطاحن الثانية في حائل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*