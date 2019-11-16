شرطة حائل تطيح بمواطن دهش شخص متعمدا

المناطق - حائل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه ، وبالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الأجتماعي عن تعرض شخص ، بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل ، لدهس متعمد من مركبه مما نتج عنه إصابته ، وهروب الجاني من الموقع ، فقد تمكنت ادارة التحريات والبحث الجنائي بفضل من الله من القبض عليه ، مواطن بالعقد الثالث من العمر ، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

وشرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل .*