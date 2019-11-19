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دراسة: 5 حالات وفاة أسبوعيا بسبب تلوث الهواء

دراسة: 5 حالات وفاة أسبوعيا بسبب تلوث الهواء

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أمطار متوسطة شهدها وادي الدواسر

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صحة الرياض تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي

صحة الرياض تستنفر مستشفياتها لاستقبال حالات الجهاز التنفسي

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أمطار على مدينة السيح

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منطقة الرياض

دراسة: 5 حالات وفاة أسبوعيا بسبب تلوث الهواء

دراسة: 5 حالات وفاة أسبوعيا بسبب تلوث الهواء
http://almnatiq.net/?p=800023

يندد العلماء والباحثون بأضرار التلوث المتزايد وما قد يترتب عليه، ولكن ارتفاع مستويات التلوث عالميا دفع الباحثون لإجراء دراسة عن العلاقة بين تلوث الهواء وأعداد الوفيات.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد كشفت دراسة أن خمسة أشخاص يموتون كل أسبوع في مدينة بريستول بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء، ودرس الباحثون في جامعة كينجز كوليدج لندن في هذه الدراسة التأثير المشترك لـلغازات المنبثقة من حرق الأخشاب، والفحم المنزلي، وثاني أكسيد النيتروجين وكل الغازات الملوثة.

وحسب العلماء، فإن الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين اللذين يلوثان هواء بريستول يتسببان في وفاة نحو 260 شخصًا سنويا، ومن الممكن أن تسبب هذه الملوثات ما يصل إلى 36 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء المملكة المتحدة كل عام، فضلا عن انتشار الأمراض مثل الربو، وسرطان الرئة، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية والسكري.

ووجدت الدراسة أن بريستول لديها مستويات تلوث الهواء أعلى من ليفربول، ومانشستر، ولكن معدل الوفيات أقل جزئيا بسبب قلة الكثافة السكانية، وكشف البحث أن الطفل المولود في عام 2011 قد يموت في سن ستة أشهر إذا تعرض لتلوث الهواء منذ ولادته.

ونشرت الدراسة في الوقت الذي يستضيف فيه عمدة بريستول قمة عن تلوث الهواء اليوم الاثنين.

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