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12 كتلة سياسية عراقية تمهل الحكومة والبرلمان 45 يومًا لتنفيذ الإصلاحات

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12 كتلة سياسية عراقية تمهل الحكومة والبرلمان 45 يومًا لتنفيذ الإصلاحات

12 كتلة سياسية عراقية تمهل الحكومة والبرلمان 45 يومًا لتنفيذ الإصلاحات
http://almnatiq.net/?p=800046
المناطق - الرياض

اتفقت 12 كتلة سياسية عراقية في اجتماع عقدته في بغداد الليلة الماضية على قرارات وتوصيات لتخفيف حدة الأزمة التي تمر بها البلاد وتلبية مطالب المتظاهرين, من بينها منح حكومة عادل عبدالمهدي مهلة 45 يومًا لتنفيذ ما وعدت به من إصلاحات.
واتفق المشاركون في الاجتماع على جملة قرارات وتوصيات ومقترحات من بينها تعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات والكشف عن الجهات المتورطة باختطاف وقتل المتظاهرين، فيما هددوا بسحب الثقة عن الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة إذا تبين عجز الحكومة ومجلس النواب عن تنفيذها ضمن التوقيتات المحددة بالاتفاق المذكور.
وشارك بالاجتماع كل من “تحالف الفتح، وتحالف النصر ،ودولة القانون ،وتحالف القوى العراقية ،والحزب الديمقراطي الكردستاني ،والاتحاد الوطني الكردستاني ،وتيار الحكمة ،وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية ،وكتلة العطاء الوطني ،وكتلة العقد الوطني ،والجبهة التركمانية”.

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