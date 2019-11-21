سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ”مكافحة التضليل”

سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ”مكافحة التضليل”

أبرز المواد
هل تعرف “اللحم الهوائي”؟.. إليك تفاصيل البروتين القادم

هل تعرف “اللحم الهوائي”؟.. إليك تفاصيل البروتين القادم

أبرز المواد
تحذير طبي من مخاطر “مقلقة” لـ”فراش الريش”

تحذير طبي من مخاطر “مقلقة” لـ”فراش الريش”

أبرز المواد
بفضل الذكاء الاصطناعي.. اكتشاف أشكال “بشرية” غامضة في البيرو

بفضل الذكاء الاصطناعي.. اكتشاف أشكال “بشرية” غامضة في البيرو

أبرز المواد

5 مخاطر لتأجيل إجازة العمل مدة عامين

5 مخاطر لتأجيل إجازة العمل مدة عامين
http://almnatiq.net/?p=800050
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعملون دون الذهاب في إجازة طويلة خلال عامين، ينخفض متوسط العمر المتوقع لديهم بمقدار عشر سنوات، وأعلن كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في موسكو في مجال الرعاية الصحية الأولية للبالغين أندريه تياجيلنيكوف أن رفض الإجازة أو الإجازة القصيرة السلبية تؤثر سلبا على الحالة العاطفية والجسدية للشخص، وأشار إلى أنه يجب أخذ إجازة أسبوعين على الأقل، لأن الجسم يحتاج من خمسة إلى سبعة أيام للتأقلم مع نظام الراحة. وقال تياجيلنيكوف أن رفض الإجازة أو نقلها إلى العام القادم هو قرار غير مناسب، وأضاف: «موارد الجسم عند العمل بدون إجازة كافية لمدة أقصاها سنتان ومع ذلك، فلا يجب العمل لعامين على التوالي دون إجازة – للحفاظ على القدرة على العمل والصحة، يحتاج الشخص إلى راحة كاملة سنوية»، وفقا لوكالة أنباء موسكو.

العمل دون إجازات

يزيد من خطر الاكتئاب

يتسبب في الإرهاق المستمر

يؤثر على الجهازين العصبي والهضمي

مضر بالقلب والأوعية الدموية

يضعف مقاومة الأمراض

روابط ذات صلة

سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ”مكافحة التضليل”

سنابشات تتخذ إجراء جديدا لـ”مكافحة التضليل”
هل تعرف “اللحم الهوائي”؟.. إليك تفاصيل البروتين القادم

هل تعرف “اللحم الهوائي”؟.. إليك تفاصيل البروتين القادم
تحذير طبي من مخاطر “مقلقة” لـ”فراش الريش”

تحذير طبي من مخاطر “مقلقة” لـ”فراش الريش”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*