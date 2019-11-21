5 مخاطر لتأجيل إجازة العمل مدة عامين

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كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعملون دون الذهاب في إجازة طويلة خلال عامين، ينخفض متوسط العمر المتوقع لديهم بمقدار عشر سنوات، وأعلن كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة في موسكو في مجال الرعاية الصحية الأولية للبالغين أندريه تياجيلنيكوف أن رفض الإجازة أو الإجازة القصيرة السلبية تؤثر سلبا على الحالة العاطفية والجسدية للشخص، وأشار إلى أنه يجب أخذ إجازة أسبوعين على الأقل، لأن الجسم يحتاج من خمسة إلى سبعة أيام للتأقلم مع نظام الراحة. وقال تياجيلنيكوف أن رفض الإجازة أو نقلها إلى العام القادم هو قرار غير مناسب، وأضاف: «موارد الجسم عند العمل بدون إجازة كافية لمدة أقصاها سنتان ومع ذلك، فلا يجب العمل لعامين على التوالي دون إجازة – للحفاظ على القدرة على العمل والصحة، يحتاج الشخص إلى راحة كاملة سنوية»، وفقا لوكالة أنباء موسكو.

العمل دون إجازات

يزيد من خطر الاكتئاب

يتسبب في الإرهاق المستمر

يؤثر على الجهازين العصبي والهضمي

مضر بالقلب والأوعية الدموية

يضعف مقاومة الأمراض