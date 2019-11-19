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أمير الرياض يشكر رجال الدفاع المدني بوادي الدواسر

أمير الرياض يشكر رجال الدفاع المدني بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=800084
فالح الدوسري -وادي الدواسر

رفع مدير الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر العقيد تركي بن عايض آل هقشة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، بمناسبة ثناء سموه لرجال الدفاع المدني بالمحافظة بعد انقاذهم عامل سقط في بئر عمقها 400 مؤخراً.

جاء ذلك خلال تسلمه اليوم (الثلاثاء) خطاب الشكر من محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبد الله بن سليمان المبارك ، بحضور نائب مدير الدفاع المدني المقدم طنف بن حسن الشرافي ، والنقيب مجدل بن سياف آل مجدل ، ومدير العلاقات العامة بالمحافظة فهد بن مشوط المروان .

وأعرب العقيد ” آل هقشة” عن اعتزازه وكافة زملائه من ضباط وأفراد بهذا الشكر من سموه ، والتي ثمن فيها جهود رجال الدفاع المدني في حادثة انقاذ العامل الآسيوي الذي وقع مؤخرا واعتبرها وسام شرف يعتزون به.

من جانبه ثمن محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك اهتمام وعناية سمو أمير منطقة الرياض ، مشيداً بجهود رجال الدفاع المدني بالمحافظة ، في ظل الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة بكل ما يخدم الانسان ويسهم في حماية الأرواح ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها.

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