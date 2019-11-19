محافظ عنيزة يدشن احتفال إدارة التعليم باليوم العالمي للطفل تحت شعار “الطفولة ثروة وطن”

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دشن سعادة محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاقة احتفال إدارة تعليم عنيزة، باليوم العالمي للطفل 2019، وذلك في مبنى المحافظة، بحضور سعادة مدير تعليم عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، تحت شعار “الطفولة ثروة وطن”، وذلك بمشاركة قيادات التعليم وطلاب وطالبات الطفولة المبكرة، والتي تستمر لثلاثة أيام، وتستهدف الطفل، والأسرة، والمجتمع وتشمل برامج تثقيفية، وعلمية، وترفيهية، حيث استقبل محافظ عنيزة أبناءه وبناته الطلاب والطالبات واستمع لأوبريت إنشادي بهذه المناسبة.

ودشن سعادة محافظ عنيزة، على هامش الاحتفالية، خدمة رابط الاستشارات التربوية والنفسية للطفولة المبكرة، والتي تقدمها إدارة التعليم بالمحافظة من خلال موقعها الإلكتروني.

كما تشمل فعاليات إحياء إدارة التعليم لهذه المناسبة، تنظيم الملتقى الثاني للطفولة المبكرة في مؤسسة عبدالعزيز العوهلي الخيرية، بالإضافة إلى تدشين العربة التثقيفية المتنقلة والإذن بانطلاقتها وجولتها في ميادين المحافظة للتعريف بأهمية هذا اليوم، كما سيقوم أطفال الروضات الحكومية و الأهلية بزيارة الدوائر الحكومية في المحافظة مثل المرور، والجوازات، ومستشفى الملك سعود، والدفاع المدني وغيرها للتعريف بأهداف يوم الطفل وحقوقهم التي شرعها لهم النظام، وذلك على مدى ٣ أيام، في حين تختتم الإدارة فعالياتها بإقامة الحفل الختامي لأطفال منطقة القصيم يوم الخميس القادم، بعروض ترفيهية ومعرض مصاحب لمناهج رياض الأطفال المعتمدة من وزارة التعليم بمبنى العثيم مول بالمحافظة.