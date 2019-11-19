إدارة “تعليم الجوف” تختتم ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي بالمملكة

المناطق - الجوف

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الإشراف التربوي بنين وبنات فعاليات ملتقى الحاسب الآلي “برنامج مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الحاسب الآلي” والذي شارك فيه 90 رئيس ورئيسة قسم الحاسب الآلي في إدارات التعليم بالمملكة.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” الأستاذ خالد بن سعد الراشد أن هذا الملتقى فرصة لتدارس رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الحاسب الآلي، والذي ضم نخبة من رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي في المملكة بقيادة رئيس ورئيسة قسم الحاسب الآلي بالوزارة، معتبراً الحاسب الآلي من العلوم ذات الطابع التي تسهم في رفع مستوى الطالب بشكل عام في جميع المواد.

وتطلع أن يكون الملتقى عوناً وسنداً للميدان التربوي فموضوعاته تصب

في صميم عمل المعلم الممارس لتدريس المادة.

وبدأت ورش العمل في اليوم الثالث الختامي بورقة عمل لمشرف الحاسب الآلي في إدارة تعليم الجوف الأستاذ سلمان بن عبدالرحمن الزارع بعنوان “فعالية استخدام الإنفو جرافيك في تدريس الحاسب الآلي لتنمية التحصيل الدراسي والاتجاهات نحو المقرر لدى طلاب الصف الأول ثانوي بمنطقة الجوف.

وكانت ورقة العمل الثانية بعنوان “آلية وضع الاختبارات” لرئيس قسم الحاسب الآلي في إدارة تعليم نجران الأستاذ ياسر بن صالح آل مرضمة ورئيس قسم الحاسب الآلي في إدارة تعليم الرياض الأستاذ عادل بن عبدالعزيز الرشيد.

أما ورقة العمل الثالثة بعنوان “استعراض مبادرات ملتقى الحاسب

الآلي والتنقية الأول في إدارة تعليم الجوف قدمها رئيس قسم الحاسب الآلي بتعليم الجوف الأستاذ طارق بن عبدالله العويضة.

كما استعرض في ختام الملتقى رئيس قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم “بنين” الأستاذ سلطان بن غصاب المطيري التوصيات الختامية للملتقى وكانت على النحو التالي: قراءة و تحليل نتائج التحصيل الدراسي لمقرر الحاسب وتقنية المعلومات بشكل دوري وتزويد الميدان بتغذية راجعة متضمنة إجراءات علاجية مناسبة، استهداف الموضوعات العلمية في مقرر الحاسب وتقنية المعلومات والتي تعاني ضعفاً في التحصيل

الدراسي للطلاب مثل: “عمارة الحاسب، الشبكات، البرمجة” في البحث

والدراسة، متابعة تفعيل المعلمين للأساليب والاستراتيجيات الفاعلة في تحسين التحصيل الدراسي والتي تتناسب مع طبيعة الدروس وأنماط المتعلمين، تفعيل الدليل المساند للمهارات العملية للمرحلة المتوسطة ومتابعة التطبيق والرفع بالملحوظات للإدارة العامة للإشراف التربوي، معالجة قسم / شعبة الحاسب الآلي بإدارات التعليم للتحديات التي تعيق سير العملية التعليمية وتؤثر على التحصيل الدراسي فيما يتعلق

بمعامل الحاسب الآلي وبرامج المقررات الدراسية وغيرها وتخاطب الجهات ذات العلاقة في الوزارة عند تعثر معالجتها من قبل القسم / الشعبة وإشعار قسم الحاسب الآلي بالإدارة العامة للإشراف التربوي بذلك، أهمية إعادة طباعة كتب التدريبات العملية لمقررات الحاسب وتقنية المعلومات في المرحلة الثانوية حيث أنها تعتبر جزءاً مهماً من

المقرر وتمثل 60% من موضوعاته، أهمية منح رؤساء الأقسام بالإشراف التربوي صلاحيات على نظام نور في الحصول على بيانات وإحصائيات وتقارير لمتابعة نتائج التحصيل الدراسي ووضع الخطط العلاجية المناسبة، الاستفادة من المحتوى الفكري الذي تم عرضه في ورش

وجلسات اللقاء والمتاح إلكترونياً في نقل التجارب والمشاركات المتميزة لمشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي، تكوين فريق من مشرفي ومشرفات الحاسب من ذوي الكفاءة يعمل على تحليل المحتوى وجداول المواصفات لمقررات الحاسب الآلي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، تنظيم و توحيد إجراءات تنفيذ اختبارات مقررات الحاسب و تقنية المعلومات في المرحلتين المتوسطة والثانوية وتعميمها على الميدان .