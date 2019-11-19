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مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود بعد انقلابها وينقذ سائقها .

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود بعد انقلابها وينقذ سائقها .
http://almnatiq.net/?p=800087
تبوك - علي العميري:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء صباح اليوم اخماد حريق ناقلة وقود (صهريج) محمله بمادة ( البنزين ) مما ادى إلى تسرب الوقود واشتعالها بعد انقلابها.
وفي التفاصيل أوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول رافع زايد العمري أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة ضباء تبلغ صباح اليوم عن حريق ناقلة وقود (صهريج) على طريق تبوك ويبعد 10 كيلو تقريباً عن المحافظه وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق الازمة والمختصة .
وأضاف العمري أنه عند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن انقلاب ناقلة وقود (صهريج) محمله بمادة ( البنزين ) مما ادى إلى تسرب الوقود واشتعالها وتم تأمين الموقع وإخماد الحريق ونتج عن الحادث إصابة سائق الناقلة وهو من الجنسية الهندية تم نقله بواسطه الهلال الأحمر وحالته الصحيه مستقره ولله الحمد .
وذكر أنه شارك إلى جانب فرق الدفاع المدني ، الهلال الأحمر والقوة الخاصة لأمن الطرق ، والمرور .

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