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غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة

منطقة القصيم

غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة

غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=800093
المناطق / عنيزة

تنظم جامعة القصيم، ممثلة بكلية العلوم والآداب بعنيزة، بالتعاون مع كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية»، غدًا الأربعاء الموافق 23 / 3 / 1441هـ، وعلى مدى يومين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وذلك في مقر المدينة الجامعية بعنيزة، وذلك بهدف تسليط الضوء على تراث الشيخ وأوجه التجديد في فكره وفقهه.

من جهته، أوضح الدكتور فريد الزامل عميد كلية العلوم والآداب بعنيزة، أن اللجنة العلمية قد استقبلت أكثر من ١٢٧ ملخصا، تم قبول ٥٢ بحثا وورقة عمل منها، وذلك بعد تحكيمها من قبل متخصصين، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر سوف يتم توزيعها على يومين، حيث يشهد الأول انعقاد ثلاث جلسات، فيما تقام أربع جلسات في اليوم الثاني، يتحدث خلالها ٢٨ باحثا وباحثة.

وأضاف “الزامل” أن المؤتمر سيتضمن أيضا معرضًا مصاحبًا، تشارك فيه جهات علمية وتجارية متعددة منها: دارة الملك عبد العزيز، ومركز صالح بن صالح الاجتماعي، ومؤسسة العنود الخيرية، كما يشارك فيه دور النشر التي عنيت بتراث الشيخ وتراث كبار طلبته ابن عثيمين وابن بسام وابن عقيل.

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