احدث الأخبار

تعليم حفرالباطن تعقد ورش عمل للاختبارات الدولية ونواتج التعليم
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تقيم ملتقى الاستشراف ودوره في حل الازمات الإعلامية
المنطقة الشرقية
 كلية الصيدلة بجامعة القصيم تُطلق ندوة الامتياز الثالثة بمشاركة نخبة من المتحدثين
منطقة القصيم
 غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة
منطقة القصيم
 مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود بعد انقلابها وينقذ سائقها .
منطقة تبوك
 إدارة “تعليم الجوف” تختتم ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي بالمملكة
منطقة الجوف
 محافظ عنيزة يدشن احتفال إدارة التعليم باليوم العالمي للطفل تحت شعار “الطفولة ثروة وطن”
منطقة القصيم
 أمير الرياض يشكر رجال الدفاع المدني بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 اللهيبي يكرم المشاركين والمشاركات من الإدارات والمدارس ببرنامج اختيار محافظة الطائف ضمن برنامج المدن الصحية
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يشكر أهالي المنطقة على مشاعرهم الصادقة والنبيلة التي أبدوها بعد عودته من رحلته العلاجيه
منطقة تبوك
 النظام الإيراني يعمد لقطع الانترنت حتى لا تنتشر صور المظاهرات وقمع المتظاهرين
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: قتلى مظاهرات إيران بالعشرات.. وانتهاكات للقانون الدولي
أبرز المواد
تعليم حفرالباطن تعقد ورش عمل للاختبارات الدولية ونواتج التعليم

تعليم حفرالباطن تعقد ورش عمل للاختبارات الدولية ونواتج التعليم

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تقيم ملتقى الاستشراف ودوره في حل الازمات الإعلامية

أمانة الشرقية تقيم ملتقى الاستشراف ودوره في حل الازمات الإعلامية

المنطقة الشرقية
كلية الصيدلة بجامعة القصيم تُطلق ندوة الامتياز الثالثة بمشاركة نخبة من المتحدثين

كلية الصيدلة بجامعة القصيم تُطلق ندوة الامتياز الثالثة بمشاركة نخبة من المتحدثين

منطقة القصيم
غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة

غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة

منطقة القصيم

كلية الصيدلة بجامعة القصيم تُطلق ندوة الامتياز الثالثة بمشاركة نخبة من المتحدثين

كلية الصيدلة بجامعة القصيم تُطلق ندوة الامتياز الثالثة بمشاركة نخبة من المتحدثين
http://almnatiq.net/?p=800094
المناطق / بريدة

أطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بكلية الصيدلة، اليوم الثلاثاء الموافق 22/3/1441هـ، ندوة الامتياز الثالثة، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر مسرح العيادات الطبية، وتستهدف طلاب وطالبات الامتياز وحديثي التخرج في كليات الصيدلة بالمملكة، حيث يتخلل الندوة 13 محاضرة، و9 ورش عمل، يقدمها نخبة من الممارسين والأكاديميين من عدة جامعات ومستشفيات وهيئات حكومية، وذلك لإثراء المستفيدين بكمٍ كبير من المعلومات والمهارات من قبل المتخصصين بالمجال، بمشاركة عدد كبير من الطلاب والطالبات.

وتهدف الندوة، التي تم اعتمادها بواقع 26 ساعة تعليم مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى تأهيل طلاب وطالبات الامتياز بالمهارات اللازمة للدخول إلى سوق العمل وتنمية القدرات والمعلومات لديهم، وذلك من خلال عدد من المحاور التي تناقشها الندوة ومنها: المهارات المطلوبة أثناء فترة الامتياز، ومهارات الاستشارات الدوائية، والفرص الوظيفية في مصانع وشركات الأدوية، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية في الهيئة السعودية للغذاء والدواء، ومهارات اجتياز المقابلات الوظيفية، وكذلك مهارات كتابة السيرة الذاتية، وبرامج الزمالة في الصيدلة داخلياً وخارجياً واختبار ممارسة مهنة الصيدلة السعودي.

من جهته، قال الدكتور عبدالمجيد القسومي عميد كلية الصيدلة: إن هذه الندوة تأتي امتدادًا لندوات الامتياز التي تقيمها الكلية سنويًا لطلاب وطالبات الامتياز والخريجين، وذلك إيمانا من الكلية بمسؤوليتها تجاه طلابها وطالباتها وخريجيها، والإسهام بصقلهم وتأهيلهم لينافسوا زملائهم من الجامعات الأخرى في سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الكلية على تقديم هذه الندوة كل عام لتغطية المواضيع التي تهم مرحلة الامتياز وما قبلها، ورحلة التخرج وما قبل التخرج، لمحاولة تغطية المواضيع التي تتوارد في أذهان الطلبة في هذه المرحلة وهي سوق العمل والتقديم على سوق العمل والفرص الوظيفية.

وأشار عميد الكلية، إلى أن الكلية سعت في الأعوام الماضية إلى تغطية كافة الجوانب التي يفكر بها كافة الطلاب سواء الذين يخططون لإكمال الدراسة عن طريق الزمالة السعودية أو خارج المملكة، أو من يخطط للبحث عن عمل، وذلك من خلال توسيع مدارك الطلاب لجهات العمل والفرص الوظيفية التي قد تكون غير واضحة، خصوصاً الصيدليات الأهلية ومصانع الأدوية وشركات الأدوية التي قد يكون الطالب من الأصل لديه الدراية الكاملة عن دور الصيدلي بالمستشفيات، ولكن قد تغيب عن الطلاب أهمية دور الصيدلي في مثل هذه الأماكن، مؤكدًا أن الكلية تحاول في كل عام تغطية هذه النقاط ليخرج الطالب بتصور واضح يساعده في تحديد الخطة القادمة ومسار ما بعد التخرج.

ولفت “القسومي” إلى أن الندوة حرصت كذلك على تغطية الهاجس الكبير لدى الطلبة وهو اختبار مزاولة المهنة، وما يحتاجه الطلاب خلال فترة التقديم وكتابة السيرة الذاتية، والمقابلة الشخصية وغيرها، حيث حظيت الكلية هذا العام، باستضافة نخبة من المتحدثين الذين يمتلكون الخبرة في هذا المجال ونعتقد أن الطالب والطالبة سوف يخرجون منهم بأقصى درجات الفائدة، مُقدمًا الشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، ووكلاء الجامعة على دعمهم للكلية وأنشطتها، وللمتحدثين، والرعاة في هذه الندوة، وكذلك للطلبة الذين قاموا على التنظيم والتنسيق لهذه الندوة بجهود طلابية بحتة، داعيًا الله التوفيق للجميع وأن تحقق الندوة الأهداف التي وضعت من أجلها.

روابط ذات صلة

غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة

غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة
محافظ عنيزة يدشن احتفال إدارة التعليم باليوم العالمي للطفل تحت شعار “الطفولة ثروة وطن”

محافظ عنيزة يدشن احتفال إدارة التعليم باليوم العالمي للطفل تحت شعار “الطفولة ثروة وطن”
بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية

بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس اجتماع لجنة جائزة تنمية الاعتدال ونشر الوسطية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*