أمانة الشرقية تقيم ملتقى الاستشراف ودوره في حل الازمات الإعلامية

الدمام - المناطق

تحت رعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تقيم أمانة المنطقة الشرقية ملتقى اعلامي تحت شعار “الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية”، والذي تنفذه إدارة العلاقات العامة والاعلام بالأمانة، وسيقام على مسرح الأمانة صباح يوم الاثنين القادم الموافق ٢٥/١١/٢٠١٩م، ويشارك فيه نخبة من المختصين والأكاديميين .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في بيان صحافي: أن الملتقى يهدف لتقديم نبذة عن الاستشراف “علم التنبؤ بالمستقبل” وربطه بالأزمات الإعلامية، والتعريف بماهية الأزمات التي يواجها الاعلام، ودور المحتوى الاستشرافي في معالجتها، وكذلك رفع كفاءة العنصر البشري في منظومة الاعلام الوطني، و التحذير من الاعلام الملون والتعرف على طرقه في صناعة الشائعات، و التعريف بالنماذج العالمية في إدارة الأزمات وكيفية مواجهتها.

هذا بالإضافة إلى كيفية رسم الاستراتيجيات الإعلامية لمواجهة الأزمات، إضافة إلى التدرب على النظريات الإعلامية في تحسين الصورة الذهنية لدى الرأي العام، والتعرف على بعض سلبيات التخطيط الإعلامي العشوائي فيما يسمى برسالة التدفق الإعلامي للجماهير وانعكاس الرسالة الموجهة.

ولفت معالي أمين المنطقة الشرقية إلى أنه سيتم خلال الملتقى عرض نماذج من الأزمات التي يواجهها الاعلام و التي يتولى الاعلام الوطني فيها خط الدفاع الأول وكيفية رسم وتخطيط الاستراتيجيات الإعلامية المواجهة لتلك الأزمات كأحد الروافد الهامة للدفاع عن الأمن والسلم الاجتماعي.

وأشار المهندس فهد الجبير إلى مشاركة 10 متحدثين أكاديميين متخصصين في الاعلام و الاستشراف ودوره في حل الأزمات الاعلامية من داخل المملكة وخارجها، فيما سيشهد الملتقى مشاركة واسعة من مسؤولي الاعلام والاتصال في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك مشاركة جامعة الأمير محمد بن فهد، و أساتذة جامعات مختصين في الإعلام، وإعلاميين وكتاب رأي، ومهتمين بالأعلام والاستشراف.

وكشف معاليه أنه سيتم على هامش الملتقى إقامة معرض مصاحب يتم من خلاله عرض نماذج عالمية سابقة لأزمات إعلامية تم إدارتها بنجاح، إضافة إلى تكريم عدد من الإعلاميين السعوديين الذين لهم تاريخ حافل في الإعلام بالمنطقة، فيما سيتم عرض فلم وثائقي عن تاريخ الاعلام في المملكة.

وشدد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير على أن الملتقى يأتي امتدادًا لجهود أمانة الشرقية بالارتقاء بالمنظومة الإعلامية وسبل دعمها وتطويرها، التي من شأنها تطوير العمل الإعلامي بما يعكس التقدم والتطور والازدهار الذي وصلت إليه المملكة في المجالات كافة.

وقدم معاليه باسمه وباسم كافة منسوبي الأمانة وجميع اللجان العاملة في الملتقى، شُكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، و سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان على اهتمامهما وحرصهما ودعمهما اللامحدود للأمانة، وكذلك دعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، والذي يحرص على تطوير منظومة العمل البلدي وخاصة الاعلام الرقمي، مؤكدا على أن رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للحفل سينعكس بشكل إيجابي على نجاح الملتقى.