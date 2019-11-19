تعليم حفرالباطن تعقد ورش عمل للاختبارات الدولية ونواتج التعليم

الدمام - المناطق

افتتح سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن صباح اليوم الثلاثاء 22/ 3/ 1441هـ ورش العمل الخاصة في مناقشة الاختبارات الدولية التحصيلية ونواتج التعلم وانطلقت الورش في

يومها الأول مع المشرفين التربويين في القطاعات الإشرافية ومكتب التعليم بمدينة الملك خالد العسكرية وتستمر الورش لمدة ثلاثة أيام في مركز التدريب ، وفي اليوم الثاني للورش سيكون اللقاء معقود للمدارس الابتدائية ، وفي اليوم الثالث مع قادة المدارس المتوسطة.

وقد حث الرحيلي المشاركين على تكثيف الجهود لتحقيق الأثر الفاعل في الميدان التربوي لتطوير الأداء وفق عمل تكاملي شامل يخضع لخارطة طريق واضحة للعمل في جميع القطاعات، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك حراك وبرامج عمل لتطوير نواتج التعلم وتطوير الأداء والأعتناء في البيئات التعليمية وضرورة معالجة المهارات الأساسية للطلاب بوضع خطط علاجية لجميع الحالات وضرورة حرص كل معلم على رفع مخرجات التعلم لدى طلابه والاهتمام بالتحصيل الدراسي للطالب .

يذكر أن وزارة التعليم وجهت بوضع خطة متكاملة لتحسين نواتج التعلم ومنها الاستعداد للاختبار الدولي TIMSS ۲۰۱۹ واستعراض نتائج الاختبارات التحصيلية التي أجرتها الوزارة نهاية العام الماضي على أكثر من 18 ألف مدرسة، ونشر تقارير الأداء على مستوى كل إدارة تعليم.