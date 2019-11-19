بتوجيه أمير الشرقية .. تمديد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف

المناطق - القطيف

بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تمدد بلدية القطيف فعاليات مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف حتى السبت المقبل، وذلك نظراً للإقبال الكبير والحضور الكثيف لفعاليات الملتقى.

وكانت بلدية محافظة القطيف قد أطلقت مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف يوم الخميس الماضي، وبلغت عدد شتلات الورود المنفذة قرابة مليون شتلة، إضافةً لفعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة، تقام على مساحة 180ألف متر مربع، في منطقة وسط العوامية، التي شهدت مشروعاً تطويرياً شاملاً، يضم ساحة احتفالات، وسوقاً شعبية، وقاعات متعددة الأغراض.

كما شمل المهرجان فعاليات صحية ورياضية متنوعة، شارك فيها عدد من الأهالي، وزوار المنطقة.

يذكر أن المهرجان يعد الأول على مستوى المحافظة، وشهد مشاركة واسعة، وإقبالاً من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى زيارات عدد من طلبة المدارس والكليات في المنطقة، ويضم المهرجان أركان لجهات حكومية وغير ربحية وأركان للأسر المنتجة.