تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق

المناطق - واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن المناطق التي سيتم تمديد فترة عملها بعد انتهاء الموسم.

وقال معاليه في بيان له: إن الموسم سينتهي في وقته المقرر مسبقًا في منتصف شهر ديسمبر المقبل لكن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تشهد إقبالاً متزايداً وهي مناطق : ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض، التي ستمدد إلى 18 يناير 2020، بينما سيتم تمديد منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.