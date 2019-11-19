احدث الأخبار

تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل
المنطقة الشرقية
 مسؤول إيراني يهدد المتظاهرين بتدخل الحرس الثوري إن لم يتوقفوا
أبرز المواد
 بتوجيه أمير الشرقية .. تمديد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف
أبرز المواد
 الأحمدي إلى رتبة لواء
منطقة المدينة المنورة
 الهيئة العامة للإحصاء تُصدر نتائج “مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019م”
أبرز المواد
 تعليم حفرالباطن تعقد ورش عمل للاختبارات الدولية ونواتج التعليم
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تقيم ملتقى الاستشراف ودوره في حل الازمات الإعلامية
المنطقة الشرقية
 كلية الصيدلة بجامعة القصيم تُطلق ندوة الامتياز الثالثة بمشاركة نخبة من المتحدثين
منطقة القصيم
 غدًا.. جامعة القصيم تستضيف مؤتمر «الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» بعنيزة
منطقة القصيم
 مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود بعد انقلابها وينقذ سائقها .
منطقة تبوك
 إدارة “تعليم الجوف” تختتم ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي بالمملكة
منطقة الجوف
تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق

تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق

أبرز المواد
أمير الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل

أمير الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل

المنطقة الشرقية
مسؤول إيراني يهدد المتظاهرين بتدخل الحرس الثوري إن لم يتوقفوا

مسؤول إيراني يهدد المتظاهرين بتدخل الحرس الثوري إن لم يتوقفوا

أبرز المواد
بتوجيه أمير الشرقية .. تمديد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف

بتوجيه أمير الشرقية .. تمديد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف

أبرز المواد

تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق

تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=800130
المناطق - واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم، عن المناطق التي سيتم تمديد فترة عملها بعد انتهاء الموسم.
وقال معاليه في بيان له: إن الموسم سينتهي في وقته المقرر مسبقًا في منتصف شهر ديسمبر المقبل لكن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تشهد إقبالاً متزايداً وهي مناطق : ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض، التي ستمدد إلى 18 يناير 2020، بينما سيتم تمديد منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.

روابط ذات صلة

مسؤول إيراني يهدد المتظاهرين بتدخل الحرس الثوري إن لم يتوقفوا

مسؤول إيراني يهدد المتظاهرين بتدخل الحرس الثوري إن لم يتوقفوا
بتوجيه أمير الشرقية .. تمديد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف

بتوجيه أمير الشرقية .. تمديد مهرجان الزهور الأول بمحافظة القطيف
الهيئة العامة للإحصاء تُصدر نتائج “مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019م”

الهيئة العامة للإحصاء تُصدر نتائج “مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2019م”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*