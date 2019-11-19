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الأمير محمد بن ناصر يتسلم دعم شركة إسمنت الجنوب لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة

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الأمير محمد بن ناصر يتسلم دعم شركة إسمنت الجنوب لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة

الأمير محمد بن ناصر يتسلم دعم شركة إسمنت الجنوب لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=800133
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي  الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الجنوب، عضو مجلس الإدارة المهندس عقيل بن فطيس بن كدسة والوفد المرافق له.

ورحب سمو أمير المنطقة ، بنائب الرئيس التنفيذي للشركة، متمنيا له التوفيق، وجرى بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الشركة بالمنطقة والسبل الكفيلة بدعم عملها، والخدمات التي تقدمها، وجرى استعراض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، وسبل تذليل الصعوبات التي تعترض عملها لإمداد المنطقة بكافة الكميات اللازمة لدعم المشاريع والبنى التحتية من مشاريع مدينة جازان للصناعات والإسكان مما يسهم في رفع وزيادة وتطور معدل التنمية في المنطقة ، وفي الختام تسلم أمير منطقة جازان تبرع الشركة السنوي لصندوق مجلس التنمية السياحي بالمنطقة بقيمة نصف مليون ريال.

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