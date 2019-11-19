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تطوير مجالات التدريب القضائي بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء

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تطوير مجالات التدريب القضائي بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء

تطوير مجالات التدريب القضائي بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء
http://almnatiq.net/?p=800172
المناطق - واس

التقى معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم بمكتبه في الرياض، عميد المعهد العالي للقضاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان والوفد المرافق له.
وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بالشيخ الدكتور السليمان، مؤكداً على الدور المهم والتعاون البنّاء بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء فيما يخدم تطوير القطاع القضائي والعدلي، وتوسيع نطاق الشراكات الفعالة في مجالات التدريب والبحوث العلمية.
ومن جانبه أثنى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان على الجهود المتتابعة التي يقدمها ديوان المظالم تجاه خدمة للمستفيدين في مجال القضاء، إلى جانب مساهمته المستمرة في رفع الوعي القضائي والحقوقي من خلال المبادرات التوعوية التي تنشر عبر وسائله المتعددة.
فيما جرى بحث وتعزيز التعاون والشراكة بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء، وتطوير سبل تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، وفتح مسارات جديدة للبرامج التدريبية في القضاء وفق آليات عمل متطورة قائمة على التكامل التقني.
ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات التشاركية بين ديوان المظالم والمؤسسات التعليمية، وذلك تنفيذًا لخطته الاستراتيجية 2020 الرامية إلى مد جسور التعاون معها بما يحقق النفع العام بإذن الله.

 

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