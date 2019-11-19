احدث الأخبار

محافظ ينبع التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية
منطقة المدينة المنورة
 تطوير مجالات التدريب القضائي بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء
أبرز المواد
 عبد الملك من مستفيدي” إخاء ” يقطع مسافة 1250كلم بالدراجة الهوائية
منطقة حائل
 أرامكو السعودية تتوج بجائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة 2019م
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلق فعاليات أسبوع تلاحم الشمال برعاية أمير المنطقة
منطقة الحدود الشمالية
 فتح باب التسجيل للانضمام إلى مجلس الشباب السعودي الإماراتي
أبرز المواد
 مطعم معلق على ارتفاع 50 متراً يجذب عشاق المرتفعات في موسم الرياض
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يقرر إنشاء برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
أبرز المواد
 أمطار على مدينة الرياض
أبرز المواد
 الأمير محمد بن ناصر يتسلم دعم شركة إسمنت الجنوب لمجلس التنمية السياحي بالمنطقة
منطقة جازان
 تركي آل الشيخ: موسم الرياض سينتهي في وقته المحدد 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق
أبرز المواد
 أمير الشرقية يرعى منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف ديسمبر المقبل
المنطقة الشرقية
محافظ ينبع التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية

محافظ ينبع التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية

منطقة المدينة المنورة
تطوير مجالات التدريب القضائي بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء

تطوير مجالات التدريب القضائي بين ديوان المظالم والمعهد العالي للقضاء

أبرز المواد
عبد الملك من مستفيدي” إخاء ” يقطع مسافة 1250كلم بالدراجة الهوائية

عبد الملك من مستفيدي” إخاء ” يقطع مسافة 1250كلم بالدراجة الهوائية

منطقة حائل
أرامكو السعودية تتوج بجائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة 2019م

أرامكو السعودية تتوج بجائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة 2019م

أبرز المواد

محافظ ينبع التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية

محافظ ينبع التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية
http://almnatiq.net/?p=800176
المناطق - ينبع

ألتقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية  المهندس أحمد بن محمد فقيه حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ  وشكره على الزيارة وأكد على أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خاصة بما يتعلق بأصدار التراخيص للكسارات وتحديد مدة زمنية لها وأيجاد مكتب للثروة المعدنية بينبع لخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الصلة تلى ذلك مناقشة حاجة المحافظة الى توفير المواد الخام الأولية  للحد من أرتفاع أسعارها وحاجتها كذلك لوجود كسارات  لخدمة أحتياجات المواطنين .

حضر اللقاء وكيل محافظ ينبع / بندر بن خالد الحربي .

روابط ذات صلة

الأحمدي إلى رتبة لواء

الأحمدي إلى رتبة لواء
” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

” الأرصاد ” : أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أمير المدينة المنورة بالنيابة يدشن مؤتمر “الإعلام الجديد واللغة العربية”

أمير المدينة المنورة بالنيابة يدشن مؤتمر “الإعلام الجديد واللغة العربية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*