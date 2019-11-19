محافظ ينبع التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية

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ألتقى اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية المهندس أحمد بن محمد فقيه حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وشكره على الزيارة وأكد على أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خاصة بما يتعلق بأصدار التراخيص للكسارات وتحديد مدة زمنية لها وأيجاد مكتب للثروة المعدنية بينبع لخدمة المستثمرين وأصحاب المشاريع ذات الصلة تلى ذلك مناقشة حاجة المحافظة الى توفير المواد الخام الأولية للحد من أرتفاع أسعارها وحاجتها كذلك لوجود كسارات لخدمة أحتياجات المواطنين .

حضر اللقاء وكيل محافظ ينبع / بندر بن خالد الحربي .