نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام

المناطق - مكة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة , اجتماعاً لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها.

ووقف سمو الأمير بدر بن سلطان ميدانياً اليوم , على سير الأعمال الجاري تنفيذها, حيث تجول سموه في المسجد الحرام من باب العمرة, مستمعاً إلى الأعمال الجاري تنفيذها التي تشمل الأعمال الإنشائية المدنية لباب إسماعيل وسيتم الانتهاء منها قبل حج هذا العام، متفقداً الأعمال التشطيبية لباب العمرة.

واطلع نائب أمير المنطقة على أعمال الرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام التي سيتم الانتهاء منها قبل موسم رمضان الحالي, فيما وقف سموه على الأعمال في أقواس صحن المطاف, حيث جرى الانتهاء من 14 قوساً من أصل من 38 قوساً سيتم الانتهاء منها كلياً قبل موسم رمضان, بينما يعمل في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة قرابة 5 آلاف عامل.