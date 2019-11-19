لسلامة تنفيذها في الميدان .. تعليم الأفلاج يناقش متابعة تنفيذ التعديلات على لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية

الرياض - عادل الزهراني

عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء اجتماع مع الأقسام ذات العلاقة لمناقشة متابعة تنفيذ التعديلات على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لضمان سلامة تنفيذها في الميدان .

وجاء في الاجتماع الذي ترأسه مساعد مدير التعليم للشؤون التعلمية الأستاذ محمد البشر وحضره الأقسام ذات العلاقة ” الإشراف التربوي، الاختبارات والقبول ، التعليم المستمر، الإعلام التربوي، التربية الخاصة ، التطوير المهني التعليمي ، الإرشاد الطلابي .

وخرج الاجتماع بطرح عدد من التوصيات مقراً بتنفيذها وهي :

“البدء في تدريب قادة المدراس ، تدريب معلمي التربية الخاصة توعية أولياء الأمور بلقاء خاص بهم على مسرح الإدارة ، عقد لقاء بالمرشدين الطلابيين لتوعية الطلاب بالمدارس ، الاستفادة من مواقع التواصل لبث التوعية باللائحة”.