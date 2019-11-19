عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء اجتماع مع الأقسام ذات العلاقة لمناقشة متابعة تنفيذ التعديلات على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لضمان سلامة تنفيذها في الميدان .
وجاء في الاجتماع الذي ترأسه مساعد مدير التعليم للشؤون التعلمية الأستاذ محمد البشر وحضره الأقسام ذات العلاقة ” الإشراف التربوي، الاختبارات والقبول ، التعليم المستمر، الإعلام التربوي، التربية الخاصة ، التطوير المهني التعليمي ، الإرشاد الطلابي .
وخرج الاجتماع بطرح عدد من التوصيات مقراً بتنفيذها وهي :
“البدء في تدريب قادة المدراس ، تدريب معلمي التربية الخاصة توعية أولياء الأمور بلقاء خاص بهم على مسرح الإدارة ، عقد لقاء بالمرشدين الطلابيين لتوعية الطلاب بالمدارس ، الاستفادة من مواقع التواصل لبث التوعية باللائحة”.
لسلامة تنفيذها في الميدان .. تعليم الأفلاج يناقش متابعة تنفيذ التعديلات على لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية
عقدت إدارة التعليم في محافظة الأفلاج اليوم الثلاثاء اجتماع مع الأقسام ذات العلاقة لمناقشة متابعة تنفيذ التعديلات على لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لضمان سلامة تنفيذها في الميدان .
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