أمين حفر الباطن ترسية 5 مشاريع لتصريف السيول

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

عقد امين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي موتمراً صحفي حيث كشف عن تفاصيل مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، مؤكدًا أن تصريف السيول مشكلة تؤرق المواطن والمسؤول على حد سواء، خاصة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، ومن ضمنها حفر الباطن، التي تعاني بشكل كبير من خطر السيول، لعدد من الأسباب، لعل من أهمها التوسع العمراني العشوائي، وكذلك وقوعها في ملتقى أودية كبيرة.

وأشار الغامدي، في لقاء صحفي، إلى الانتهاء من دراسة تصريف السيول بالمحافظة، وترسية 5 مشاريع، بينها مشروع الاستشاري، وتمت ترسيتها جميعًا، وتوقيع عقودها، موضحًا أن الهدف الرئيس هو تنفيذ المخطط الشامل لتصريف مياه الأمطار وخفض منسوب المياه الجوفية الذي أعدت دراسته سابقًا.

ويتكون المشروع من أربع مراحل رئيسية هي المرحلة الأولى «سد حوض النايفية»، وهو عبارة عن سد بطول يبلغ 8.676 مترًا، ويتكون من حاجز ترابي يتم تغليفه من جهة بطن السد بطبقة خرسانية مسلحة بسمك 30 سم ومن جهة خارج السد بطبقة تكسية حجرية مبنية بالمونة الإسمنتية، ويحتوي على عبارة للتحكم في حجز وتصريف المياه تحتوي على 5 بوابات، إضافة إلى خندقين لتجميع المياه، التي يتم حجزها من دخول السد في حي النايفية، وتبلغ السعة التخزينية للسد حوالي 7.500.000 متر مكعب، ويجري العمل على المشروع حاليًا، وتقدر تكلفته بـ 97.518461 ريالا.

وأضاف: المرحلة الثانية، ستكون في وادي فليج الجنوبي، وهو قناة مكشوفة على امتداد وادي فليج الجنوبي، لتجميع المياه إلى بحيرة تخزين، إضافة إلى عبارات صندوقية على الطرق التي تعبر الوادي، وعددها 8 عبارات، وخط لتصريف المياه من العبارات الأنبوبية الخرسانية من طريق الملك فيصل إلى وادي فليج بطول 14 كم، بتكلفة 128.718.450 ريالا.

وتابع: إن المرحلة الثالثة تشمل إنشاء سدين يتكونان من حاجز ترابي يتم تغليفه من جهة باطن السد بطبقة خرسانية مسلحة، ومن جهة خارج السد بطبقة تكسية حجرية مبنية بالمونة الإسمنتية ويحتوي على بوابات وخنادق مكشوفة لتجميع المياه وتبلغ قيمة المشروع 89.977650 ريالا.

أما المرحلة الرابعة، فتحتوي على إنشاء قنوات صندوقية خرسانية مسلحة بطول كلي يبلغ 17.800 متر طولي، يحتوي على مصائد أمطار وغرف تفتيش لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وكذلك خفض منسوب المياه الجوفية لحفر الباطن، ومن ثم إعادة الشوارع لأصلها من ردم وبنية تحتية وإسفلت بملحقاتها وقنوات مفتوحة بطول 1000 متر طولي إضاءة إلى خطوط أنابيب من الفايبر جلاس بأقطار مختلفة وطول إجمالي 8.744 مترا طوليا والمبلغ الإجمالي للمشروع 541.098.167 ريالا.

واوضح م : الغامدي، إن الأمانة تعمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، وإن عقد المقاول يستمر لمدة سنة للصيانة والتشغيل، أما مشروع الخرسانات فيكون 10 سنوات في عهدة المقاول والسلامة الإنشائية، ويكون المقاول والاستشاري مسؤولين عنها.

وأوضح أنه خلال سنة سيتم طرح أو إعلان مشروع صيانة الشبكات بشكل دوري، كمشروع مستقل، ويكون المشروع مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة، لمتابعة الشبكات وقنوات التصريف.

واختتم الغامدي حديثه بقوله: ان حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لم تبخل علينا في أي مشروع لخدمة المواطن، وهذا يجب أن يوضع بالحسبان، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالمجالات الخدمية.