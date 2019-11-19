ورشة لثقافة التفاعل مع ذوي الإعاقة بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

تبوك - منى الريس

تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة باللجنة الثقافية -البرنامج الثقافي مساء غدٍ الأربعاء ورشة تدريبية تحت عنوان( ثقافة التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة) والتي يقدمها المدرب خالد الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية وذلك بالقاعة العلمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم البرامج الثقافية والفنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف المواهب الإبداعية للمعاقين وتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة التفاعل معهم بما يتناسب مع قدراتهم

وتعزيز مكانتهم في المجتمع مؤكدا ان جمعية الثقافة والفنون تَتَّبَعُ توجيهاتِ القيادة الرشيدة التي تؤكد على الاهتمام بذَوي الإعاقةِ على المستوياتِ الرسميةِ والاجتماعيةْ، إضافةً إلى ما تَبَنْته رؤيةُ المملكة 2030 من طرحِ مبادراتٍ تدريبيةٍ وتأهيليةٍ لتلك الفئة الغالية ، مشيراً إلى أنَّ كافة الجهودُ تَهْدِفُ لِتقديمِ الخدماتِ التي تُلبي تطلعاتِ ذوي الإعاقةِ، مِنْ خِلالِ إشراكِ المجتمعِ بكافةِ فئاتهِ وشرائحهِ في مساراتِ التنميةِ الثقافية، وَتُمْكِينِ فئاتِ ذوي الإعاقةِ، وإتاحةِ الفرصةِ لهمْ لتقديم إبداعاتهم لِيكونوا عناصرً مساهمةً وفعالةً في التنمية الوطنية مقدما شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على استضافتها للورشة ولجميع الجهات المشاركة والداعمة.

جدير بالذكر أن الورشة يشارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بخدماتهم المقدمة لذوي الإعاقة إضافة إلى معرض مصاحب وأركان تفاعلية.