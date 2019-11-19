احدث الأخبار

بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة
منطقة القصيم
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية
منطقة الرياض
 إصلاحيو إيران: خامنئي مسؤول عن إراقة دماء المحتجين
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطلق خدمات تقنية لمركبات الإسعاف لتحكم بالإشارات الضوئية
المنطقة الشرقية
 ورشة لثقافة التفاعل مع ذوي الإعاقة بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
منطقة تبوك
 أمين حفر الباطن ترسية 5 مشاريع لتصريف السيول
المنطقة الشرقية
 لسلامة تنفيذها في الميدان .. تعليم الأفلاج يناقش متابعة تنفيذ التعديلات على لائحة تقويم الطالب ومذكرتها التفسيرية
منطقة الرياض
 أمير الرياض يستقبل مدير فرع هيئة الرقابة بالمنطقة
منطقة الرياض
 أمير عسير يلتقي منسوبي ومنسوبات كلية الطب بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام
أبرز المواد
 محافظ ينبع التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المكلف للثروة المعدنية
منطقة المدينة المنورة
بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة

بحضور نائبه .. أمير القصيم يرأس جلسة مجلس المنطقة الأولى من الدورة الرابعة

منطقة القصيم
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية

منطقة الرياض
إصلاحيو إيران: خامنئي مسؤول عن إراقة دماء المحتجين

إصلاحيو إيران: خامنئي مسؤول عن إراقة دماء المحتجين

أبرز المواد

ورشة لثقافة التفاعل مع ذوي الإعاقة بجمعية الثقافة والفنون بتبوك

ورشة لثقافة التفاعل مع ذوي الإعاقة بجمعية الثقافة والفنون بتبوك
http://almnatiq.net/?p=800205
تبوك - منى الريس
تنظم الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة باللجنة الثقافية -البرنامج الثقافي مساء غدٍ الأربعاء ورشة تدريبية تحت عنوان( ثقافة التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة) والتي يقدمها المدرب خالد الهاجري المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية وذلك بالقاعة العلمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم البرامج الثقافية والفنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف المواهب الإبداعية للمعاقين وتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة التفاعل معهم بما يتناسب مع قدراتهم
وتعزيز مكانتهم في المجتمع مؤكدا ان جمعية الثقافة والفنون تَتَّبَعُ توجيهاتِ القيادة الرشيدة التي تؤكد على الاهتمام بذَوي الإعاقةِ على المستوياتِ الرسميةِ والاجتماعيةْ، إضافةً إلى ما تَبَنْته رؤيةُ المملكة 2030 من طرحِ مبادراتٍ تدريبيةٍ وتأهيليةٍ لتلك الفئة الغالية ، مشيراً إلى أنَّ كافة الجهودُ تَهْدِفُ لِتقديمِ الخدماتِ التي تُلبي تطلعاتِ ذوي الإعاقةِ، مِنْ خِلالِ إشراكِ المجتمعِ بكافةِ فئاتهِ وشرائحهِ في مساراتِ التنميةِ الثقافية، وَتُمْكِينِ فئاتِ ذوي الإعاقةِ، وإتاحةِ الفرصةِ لهمْ لتقديم إبداعاتهم لِيكونوا عناصرً مساهمةً وفعالةً في التنمية الوطنية مقدما شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك على استضافتها للورشة ولجميع الجهات المشاركة والداعمة.
جدير بالذكر أن الورشة يشارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بخدماتهم المقدمة لذوي الإعاقة إضافة إلى معرض مصاحب وأركان تفاعلية.

روابط ذات صلة

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود بعد انقلابها وينقذ سائقها .

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود بعد انقلابها وينقذ سائقها .
أمير تبوك يشكر أهالي المنطقة على مشاعرهم الصادقة والنبيلة التي أبدوها بعد عودته من رحلته العلاجيه

أمير تبوك يشكر أهالي المنطقة على مشاعرهم الصادقة والنبيلة التي أبدوها بعد عودته من رحلته العلاجيه
الرئيس التنفيذي لنيوم يلتقي في أوائل الطلاب المبتعثين من المنطقة ضمن برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

الرئيس التنفيذي لنيوم يلتقي في أوائل الطلاب المبتعثين من المنطقة ضمن برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*